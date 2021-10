Beter Black Boys wint terecht van Langweer

Black Boys begon verrassend met Dennis Kempen op de linkervleugel en hij was lange tijd de gevaarlijkste aanvaller aan de zijde van de Snekers. Zo kopte hij Black Boys vroeg in de tweede helft naast Langweer, maar die treffer werd vanwege buitenspel geannuleerd en die beslissing kon men in twijfel trekken. Kempen was in de openingsfase ook al een keer met een kopbal dreigend geweest, toen Msokolo Ramazani Dieudonne de keeper van de gasten omspeelde en de bal vanaf de achterlijn voor gaf.

Nadat Ali Javidrad aan de andere kant een schuiver onschadelijk had gemaakt, kwam Tolga Yilmaz na een half weggewerkte voorzet in balbezit. Zijn inzet vanuit de draai was echter niet goed genoeg om de score te openen, terwijl de doelman van Langweer even later eerst een inzet van Hassan Huseen tot corner verwerkte en vervolgens een vrije trap van Harry Terpstra met de nodige moeite pakte.

De gasten kwamen nauwelijks in het stuk voor, ook al omdat één van hun aanvallers niet op een misser van Giovanni Bleeker rekende en omdat de bal bij een doelpoging - de eerste van de roodhemden - te slap werd ingeschoten om Javidrad echt in verlegenheid te brengen. Na dat schotje kreeg Kempen aan de andere kant een kans waarbij de keeper de bal pareerde en waarbij een eventueel doelpunt zeer waarschijnlijk niet zou hebben geteld, omdat er vrijwel tegelijk een vlag de lucht inging.

Vervolgens ging een afstandsschot van Langweerder makelij "ins Blauw hinein" en leek de eerste helft met 0-0 te worden afgesloten. In de laatste minuut kreeg de linksbuiten van Langweer na een steekpass echter een vrije doortocht en nadat Javidrad in eerste instantie de bal keerde, verdween "het ding" bij de rebound onder hem door en over de doellijn (0-1). Het was eigenlijk de eerste en enige kans van Langweer en daarmee werd de wedstrijd toch wel een beetje op zijn kop gezet, al voetbalde Black Boys wel te veel en te vaak op plaatsen waar het gewoon niet te verdienen valt.

​De thuisclub kwam met andere woorden te weinig in de zestien, maar dat zou na rust veranderen. Nadat Justin Wolfswinkel het eerst met een lob probeerde, leidde dat al snel tot de hiervoor al genoemde gelijkmaker van Dennis Kempen die even later net te veel gehinderd werd om doeltreffend uit te halen. Bij de volgende Sneker aanval was het echter wel raak. Na een korte combinatie van Msokolo Ramazani Dieudonne en Mladen Dubravac werd de voorzet van laatstgenoemde door Tolga Yilmaz bij de tweede paal tegen de touwen gekopt (1-1).



Yilmaz werd een paar minuten later naar de kant gehaald en vervangen door Yannick Lühoff, terwijl Raymond Abelsma in de ploeg kwam voor Wolfswinkel. De invallers zagen vervolgens dat een rush van de rechtsback van Langweer op het laatste moment een halt werd toegeroepen en dat Ali Javidrad een goed afstandsschot met een dito redding uit de hoek ranselde. Aan de andere kant verdween een inzet van Lühoff naast en na een voorzet van Junior Fofana raakte hij de bal niet vol. Het waren weliswaar geen mogelijkheden uit de buitencategorie, maar toch had er minimaal wel één in gemogen.



Dat laatste gold ook bij de volgende Black Boys-aanvallen. Het balletje breed van Marcel de Bruin op Lühoff was echter niet hard en zuiver genoeg, waarna een prima inzet van Harry Terpstra uit de hoek werd gekopt en een kopbal uit de daaropvolgende corner naast het doel belandde. Vervolgens kreeg Lühoff op aangeven van Bleeker en Fofana tot twee keer toe de mogelijkheid om de bevrijdende tweede treffer te produceren, maar beide keren stuitte hij op de doelman van Langweer.



Zo leek de wedstrijd op een onterechte puntendeling uit te draaien, te meer omdat Lühoff na een steekbal van De Bruin opnieuw het net niet wist te vinden en omdat de daaropvolgende corner in eerste instantie werd afgeslagen. De bal kwam echter voor de voeten van Hassan Huseen terecht en die liet met een zondagsschot vanaf de rand van de zestien Tinga ontploffen (2-1). Hoewel Langweer in de slotminuut nog een dot van een kans kreeg, bezorgde hij Black Boys daarmee zo bleek even later, de eerste seizoenszege en die was gelet op het veldspel en op de kansenverhouding meer dan verdiend.

Black Boys - Langweer 2-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 onbekende speler (45.), 1-1 Tolga Yilmaz (52.), 2-1 Hassan Huseen (90.)

Scheidsrechter: N. Beerens

​Gele kaart: Hassan Huseen (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Hassan Huseen, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Giovanni Bleeker, Justin Wolfswinkel (56. Raymond Abelsma), Harry Terpstra, Dennis Kempen (64. Junior Fofana), Tolga Yilmaz (56. Yannick Lühoff) en Msokolo Ramazani Dieudonne (73. Marcel de Bruin)

Bron: https://pengel.weebly.com/