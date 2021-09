Betaalbaar wonen jongeren in Wommels

Op dinsdagavond 5 oktober is er van 20:30 tot 21:30 uur een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de betaalbare woningen voor jongeren in de voormalige Bogerman locatie in Wommels. Een week later op dinsdag 12 oktober is er van 19:30 tot 21:00 uur een bijeenkomst voor jongeren die geïnteresseerd zijn in huren of kopen. Op beide avonden is zowel de projectontwikkelaar als de architect aanwezig. Beide bijeenkomsten zijn in it Reade Hynder in Wommels. Iedereen is welkom en hoeft zich vooraf niet aan te melden.