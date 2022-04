Bestuurswisseling bij Sneek Promotion

SNEEK - Sinds oktober 2021 heeft Jetske Schouten de voorzittershamer van Sneek Promotion overgenomen van Stella van Gent, die in verband met een andere baan de belangen van Sneek Promotion niet langer kon combineren. Jetske Schouten was eerder al jarenlang lang actief in het algemeen bestuur van Sneek Promotion namens oa Watersportboulevard It Ges en later als secretaris in het Dagelijks Bestuur. Jetske is juriste en is werkzaam/eigenaar bij Altis in Wiuwert en heeft jarenlang een watersportbedrijf gehad op It Ges.