Bestuur gewijzigd? Geef het door aan de KVK!

SUDWEST-FRYSLAN - Is de samenstelling van het bestuur van bijvoorbeeld jouw vereniging of stads-, dorps- of wijkbelang gewijzigd? Vergeet dan niet om dit door te geven aan de Kamer van Koophandel (KVK).

Het postsysteem van gemeente Súdwest-Fryslân bevat de adresgegevens van alle organisaties in onze gemeente. Vanuit dit systeem verstuurt de gemeente brieven over bijvoorbeeld subsidie. Het is dus belangrijk dat de adressen in het de systemen van de gemeente actueel zijn. De adressen worden elke maand automatisch vervangen door de gegevens die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn.

Omdat de wijzigingen slechts één keer per maand worden doorgevoerd, kan het voorkomen dat de wijziging wel is doorgevoerd bij de KVK, maar dat deze nog niet is verwerkt in het postsysteem. Geef wijzigingen door via de website van de Kamer van Koophandel.