Bestseller: De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard nu ook in het Fries

SNEEK- De wereldwijde bestseller ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ van Charlie Mackesy, in het Nederlands succesvol vertaald door Arthur Japin, is nu ook in het Fries verschenen, onder de titel: ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’. De Friese vertaling is van de hand van de vorig jaar overleden dichteres Baukje Wytsma.