Bestemmingsplan in aantocht voor woningbouw in Boazum en Folsgare

BOAZUM/FOLSGEARE - Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân willen aan de slag met een nieuw bestemmingsplan voor woningbouw in zowel Boazum als Folsgare. Beide woningbouwprojecten zitten in dezelfde fase en zijn rijp voor verdere uitwerking. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de plannen.

In Boazum gaat het om de locatie aan de Boazumerfeart voor ongeveer 13 woningen. In het dorp is onlangs een inloopbijeenkomst geweest met de omwonenden. Het project bij de Wallemadyk in Folsgare is vergelijkbaar, alleen gaat het daar om een woningbouwplan voor ongeveer 20 woningen.

“De dorpen in Súdwest-Fryslân hebben vaak een prachtige karakteristieke uitstraling”, aldus wethouder Bauke Dam. “De uitdaging is om nieuwbouw in de kernen daarop te laten aansluiten. Dat doen wij samen met de inwoners van het betreffende dorp. De projecten aan de Boazumerfeart en de Wallemadyk zijn daar mooie voorbeelden van. De plannen passen bij de dorpen en komen samen met de Mienskip tot stand.”

De komende tijd zal op basis van alle aangeleverde input, waaronder de tips en ideeën van inwoners, het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. In dat plan staat onder andere hoeveel woningen er op welke locatie komen en hoe het groen en water wordt vormgegeven. Op 20 juli beslist de gemeenteraad over de plannen.