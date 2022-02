Beste weddenschappen bij voetbalwedstrijden

INGEZONDEN - Voetbal wordt regelmatig The Beautiful Game genoemd, wat natuurlijk hartstikke logisch is.

Iedereen zal het hier namelijk mee eens zijn als ze ooit een keer op het voetbalveld hebben gestaan. Je zult dan direct fan worden van voetbal en soccernews.nl gaan volgen om overal van op de hoogte te blijven. Veel kinderen willen hier vroeg mee beginnen en dat is zonder twijfel een goed idee. Voetbal is namelijk de perfecte teamsport, maar het is ook nog eens een goede sport om op te gokken. Dit kun je doen met de onderstaande weddenschappen!

Three-way bet

Een van de grote verschillen bij het wedden op voetbal in vergelijking met andere professionele sporten is hoe de geldlijn werkt. In andere sporten heeft de geldlijn slechts twee keuzes: de favoriet en de underdog. Voetbalwedstrijden kunnen echter in een gelijkspel eindigen, en dus hebben voetbalgeldlijnen deze derde optie. Het wordt dus een three-way bet genoemd, omdat je kunt wedden op een team dat wint in de reguliere speeltijd — of dat de wedstrijd in een gelijkspel eindigt.

Sommige gokkers vinden de three-way moneyline niet erg, omdat grote favorieten tegen betere kansen kunnen worden gevonden vanwege de extra keuze. Het ligt echter in de aard van veel gokkers om partij te kiezen voor het ene of het andere team en niet voor een gelijkspel. Zo stellen ze zichzelf kwetsbaar op voor gelijkspel. Aangezien veel voetbalwedstrijden in remise eindigen, moet je elke koppigheid opzij zetten en van tijd tot tijd op remise wedden. Gelijkspel kan bijna altijd worden gevonden met goede kansen voor een wedstrijd, dus de kansen zijn in ieder geval aantrekkelijk.

Draw no bet

Voor degenen die het riskant vinden om een ​​three-way-weddenschap te plaatsen, zijn er manieren om de kansen te verkleinen. In voetbal kan men een weddenschap "draw no bet" plaatsen. Dit is een weddenschap in twee richtingen, vergelijkbaar met een traditionele geldlijn. Als een wedstrijd in een gelijkspel eindigde, zou de weddenschap worden terugbetaald. Daarom zou je alleen verliezen als het team dat ze hadden uitgekozen ronduit verloor. De afweging is dat aangezien men zich geen zorgen hoeft te maken over het risico van een gelijkspel, deze weddenschappen veel slechtere kansen bieden. Alsnog geven we je wel meer kans op succes bij het plaatsen van een weddenschap op een voetbalwedstrijd. Wil je dus meer risico lopen met hogere kansen of juist minder risico lopen met lagere kansen? Maak zelf een keuze!