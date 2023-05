Bespaar kostbaar water met deze slimme tips!

INGEZONDEN - Water is een van de meest kostbare natuurlijke hulpbronnen die we hebben. Echter, we verspillen het vaak zonder erbij na te denken.

Het is belangrijk om bewust te zijn van ons waterverbruik en manieren te vinden om het te verminderen. Hier zijn enkele tips om slimmer en efficiënter met je waterverbruik om te gaan.

1. Repareer lekkende kranen en toiletten

Lekkende kranen en toiletten zijn een van de grootste oorzaken van onnodig waterverbruik. Een druppelende kraan kan tot wel 20 liter water per dag verspillen, wat neerkomt op meer dan 7.000 liter per jaar! Een toilet dat blijft doorlopen kan zelfs nog meer water verspillen. Repareer daarom lekkende kranen en toiletten zo snel mogelijk om onnodig waterverbruik te voorkomen.

2. Gebruik een waterbesparende douchekop

Een waterbesparende douchekop kan het waterverbruik tijdens het douchen drastisch verminderen. Het kan tot wel 50% van het water besparen dat je normaal gesproken zou gebruiken. Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaar je niet alleen water, maar ook energie omdat er minder water verwarmd hoeft te worden.

3. Verminder de tijd die je onder de douche staat

Een andere manier om water te besparen tijdens het douchen is om de tijd die je onder de douche staat te verminderen. Probeer maximaal vijf minuten onder de douche te staan. Dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het waterverbruik. Een andere optie is om een timer te gebruiken om je douchetijd bij te houden.

4. Verzamel regenwater

Regenwater is een onuitputtelijke bron van water die we vaak over het hoofd zien. Het verzamelen van regenwater is een geweldige manier om je tuin te bewateren zonder extra water te hoeven gebruiken. Plaats een regenton in je tuin om regenwater op te vangen. Je kunt het regenwater gebruiken om planten en gras te besproeien. Ook kun je ervoor kiezen om een voerton te plaatsen om je regenwater op te vangen. Omdat deze voertonnen lucht en water dicht zijn, kunnen deze functioneren als een waterkluis!

5. Gebruik de vaatwasser en wasmachine efficiënt

De vaatwasser en wasmachine zijn twee apparaten die veel water verbruiken. Het is belangrijk om ze efficiënt te gebruiken om water te besparen. Was volle ladingen in de wasmachine en vaatwasser om het waterverbruik te minimaliseren. Als je een oudere vaatwasser hebt, overweeg dan om deze te vervangen door een efficiënter model dat minder water verbruikt.

6. Gebruik een emmer om je auto te wassen

Als je je auto wast, gebruik dan een emmer in plaats van een tuinslang. Een tuinslang verbruikt veel water en kan leiden tot onnodige verspilling. Door een emmer te gebruiken, kun je de hoeveelheid water die je gebruikt beter controleren en verspilling voorkomen.