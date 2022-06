Bescherm jouw huis tegen inbrekers

SNEEK- 15 juni 2022 is het ‘European Focus Day’. Dé Europese dag tegen woninginbraak. Ook in Nederland. Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden woningbraken gepleegd. Politie en justitie doen er alles aan om dit te voorkomen. Met de juiste preventiemaatregelen kun je ook jezelf beschermen tegen diefstal of inbraak door bijvoorbeeld de deur altijd op slot te doen. Met de juiste preventiemaatregelen neemt de kans op een woninginbraak wel tot 80 procent af.

Inbraak tijdens corona

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis waren. Nu we deze zomer weer op pad gaan, valt die “beveiliging” plotseling weg. Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en doe goed je deur goed op slot, je ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur!

90% van de inbraken door een gelegenheidsinbreker

Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken. In ieder huis is er wel wat te halen en ze kijken er vooral naar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 procent van de inbraken wordt gepleegd door een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als de kans zich voordoet. Het type huis en moment van de dag doen er voor deze criminelen niet toe.

Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraken & Heling bij de politie:

“Een inbraak in je woning tast je gevoel van veiligheid enorm aan. Het zal je maar overkomen dat een wildvreemde je huis openbreekt, doorzoekt en spullen steelt. Je eigen plek waar je je het veiligst moet voelen. Je kan zelf heel veel doen om een inbraak te voorkomen. Daarom staat deze dag in het teken van preventie om woninginbraak tegen te gaan.”

Een paar tips

Zo maak je het de inbreker zo moeilijk mogelijk en vergroot je de kans dat de inbreker jouw huis overslaat.

Social Media

Maakt niet bekend via social media wanneer je niet thuis bent. Ook niet tijdens de zomervakantie. Inbrekers weten zo precies wanneer ze ongestoord kunnen inbreken. Ga je op vakantie, plaats dan een auto op de oprit of voor het huis. Dat kan jullie tweede auto zijn of de auto van de buren.

Beveiliging

Zorg voor goede sloten op de deuren én ramen. Vergeet ook niet de schuttingdeur of het tuinhekje te voorzien van een goed slot. Breng zo nodig een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige schuifpui. Je kunt ook een balkje aan de binnenkant op de rails tussen de deurpost en de schuifpui plaatsen. Dan kan de schuifpui niet worden geopend.

Even de deur uit?

Sluit altijd ramen en doe de deuren op slot. Ook als je even snel naar de supermarkt moet of alleen maar even de kinderen van school moet halen.

Bewoonde indruk achter laten

Geef je woning een bewoonde indruk als je langere tijd van huis gaat. Maak bijvoorbeeld gebruik van een tijdschakelaar, zorg voor buitenverlichting, laat koffiekopjes op tafel staan en laat wat speelgoed rondslingeren op de grond.

Schakel de buren in

Vraag de buren of ze om de paar dagen de post uit de brievenbus of van de mat willen halen. Vraag hen ook of ze af en toe de gordijnen open en dicht doen.

Bescherm je waardevolle spullen tegen inbraak en diefstal

Via de gratis Stop Heling app kun je al je waardevolle spullen registreren. Na inbraak of diefstal heb je dan meteen alle gegevens bij de hand voor je schadeclaim bij de verzekeraar en je aangifte bij de politie. Na de aangifte komen alle specifieke kenmerken van je gestolen eigendommen terecht in de database van Stop Heling. Daarmee vergroot je de kans dat je je waardevolle bezittingen terugkrijgt. Bovendien kunnen dieven je gestolen spullen daardoor minder makkelijk kwijt en zullen zij eerder tegen de lamp lopen. Zo help je mee om diefstal te bestrijden, want misdaad mag niet lonen!

Neem preventieve maatregelen tegen woninginbraak en diefstal

Scan het serienummer van je waardevolle eigendommen in de Stop Heling app

Upload foto’s van je sieraden, kunst en antiek in de Stop Heling app

Mail de lijst van je bezittingen naar jezelf en bewaar hem op een veilige plek

Voor meer informatie: www.stopheling.nl