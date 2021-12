Beroepenvoorlichtingsavond Bogerman en RSG verplaatst

SNEEK- De beroepenvoorlichtingsavond die door leden van de Rotaryclub Sneek, in nauwe samenwerking met de decanen van RSG en Bogerman op 8 december zou worden gehouden is in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar woensdagavond 6 april 2022.

Op deze avond zullen enkele tientallen beoefenaren van verschillende beroepen aanwezig zijn om informatie te verstrekken over het beroep dat ze uitoefenen. Voor de leerlingen is dit een uitstekende kans om meer te weten te komen over de beroepenwereld. En om in gesprek te gaan met een aantal van de beroepsbeoefenaren die dan aanwezig zijn. Dat kan helpen om in de toekomst een keuze te maken.

Ook zal er een opleidingenmarkt zijn, waar onderwijsinstellingen informatie verstrekken over diverse opleidingen op hbo- en wo niveau. Waarschijnlijk zal ook dan per kind maar één ouder/verzorger aanwezig mogen zijn en is van tevoren aanmelden noodzakelijk.

Reserveer alvast deze avond en houd de website in de gaten: https://beroepenavondsudwestfryslan.nl/