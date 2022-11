Beroepenfeest VMBO On Stage succesvol

SNEEK- Bijna 900 leerlingen van de vmbo- en PrO scholen uit Sneek, Koudum en Bolsward zijn vandaag op pad om een kijkje te nemen bij ruim 200 bedrijven in de regio. Zij doen mee aan de Doe Dag van het Beroepenfeest VMBO On Stage.

Drie weken geleden maakten ze tijdens een groot beroepenfeest in de Sneker Sporthal kennis met de bedrijven en maakten ze twee afspraken voor een bezoek. Vandaag was het eindelijk zover en gingen ze zelfstandig op pad. Spannend natuurlijk. Maar de inspanning werd beloond: alle bedrijven hadden tijd en ruimte gemaakt om de leerlingen zo goed mogelijk te ontvangen.

Daadwerkelijk aan de slag

Bij de één werden de leerlingen meegenomen in het verhaal van het bedrijf, bij de ander mochten ze daadwerkelijk aan de slag. Zo werd bij de Jumbo in Sneek meegewerkt in de bakkerij en spoten leerlingen slagroomtoefjes op taarten, hielpen anderen bij Profiglass in IJlst de monteurs mee en mochten verpleegkundigen in spé oefenen bij Thuiszorg Slippens.

Enthousiast

De verhalen van de leerlingen waren enthousiast. Die van de bedrijven ook. Wederom voor herhaling vatbaar. On Stage vindt volgend jaar weer plaats in november.

Tekst & foto's Annejet Slippens, docent stage/stagecoach/schoolopleider De Diken Sneek