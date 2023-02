Beroepenavond in Bogerman trekt veel publiek

Op de beroepenavond waren minstens 60 beoefenaren van verschillende beroepen aanwezig. Ze werken in allerlei sectoren, zoals bijv. gezondheidszorg, techniek, de financiële wereld, ICT, maatschappelijk werk en uniformberoepen.

Tijdens deze avond vertelden de beroepsbeoefenaren over wat hun beroep inhoudt en over hoe een gemiddelde werkdag eruitziet. Natuurlijk konden er ook vragen gesteld worden over bijvoorbeeld de werkomstandigheden en toekomstmogelijkheden.

Voor de leerlingen een mooie kans om meer te weten te komen over een bepaald beroep waarbij dit weer kan helpen om keuzes te maken voor hun profiel of vervolgstudie.

Op deze avond was er ook een opleidingenmarkt. Zo’n 15 universiteiten en hogescholen waren aanwezig met informatie over hun opleidingen. Daarnaast was informatie te krijgen over bijv. werken bij de politie en bij defensie. Ook was Rotary youth exchange aanwezig om informatie te geven over de internationale uitwisselingsmogelijkheden die Rotary kan bieden.