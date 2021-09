Berneiepenloftspul heeft dit jaar een film gemaakt

EASTERWIERRUM- Wat een jubileum in 2020 moest worden, lukte door Corona niet. Maar BIS zou BIS niet als het niet in mogelijkheden denkt en dat heeft voor dit bijzondere jaar geleid tot het maken van een echte film: BIS Corp . 9021.

BIS Berneiepenloftspul is theater voor en door kinderen van 10-12 jaar. Elk jaar worden er 7 "iepenloft"voorstellingen gepresenteerd voor iedereen tussen de 6 en 106.

De filmfoarstellingen zijn in de Tysker in Easterwierrum, op 30 september, 1, 2, 3 en 4 oktober . De kaarten voor de allereerste BIS film en tegelijkertijd de 30e voorstelling van het berneiepenloftspul zijn nu te bestellen via www.berneiepenloftspul.nl of door het sturen van een mail naar bis.kaartferkeap@gmail.com

Entree : Kinderen en volwassenen € 13,00 ; dit is inclusief 2 consumpties en een programmaboekje.

Vanaf 25 september verandert de regelgeving betreffende Corona. Er is dan alleen toegang mogelijk met een " coronatoegangsbewijs " voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet ook het identiteitsbewijs erbij toont worden.

Deze versoepeling geeft het Berneiepenloftspul de kans om meer mensen toe te laten bij de voorstellingen. Het houdt dus in dat je een ' coronatoegangsbewijs ' via de CoronaCheck-app moeten hebben , naast het reguliere tagongsbewiis . Er kunnen nu 200 bezoekers in de zaal . Als dat aantal bereikt is , komt u op de reservelijst .

Dus bestel op tijd om zeker te zijn van een plekje . Mis het niet. www.berneiepenloftspul.nl