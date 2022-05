Bergsma, Drent en Zijlstra winnen in Wommels

WOMMELS - Marten Bergsma, Dylan Drent en Erwin Zijlstra hebben zaterdag de hoofdklassepartij in Wommels gewonnen. De kaatsers waren doorelkaar geloot. Voor Zijlstra, de PC-koning van het afgelopen jaar, was de winst extra speciaal. Het was namelijk zijn eerst wedstrijd na een hamstringblessure, die hem tot dusver dit seizoen aan de kant hield.