Berging Lancaster op het IJsselmeer afgerond, meer stoffelijke resten gevonden

SNEEK-Het ministerie van Defensie heeft de berging van Lancaster ED603 op het IJsselmeer afgerond. In totaal is zo’n 40% van het toestel geborgen en daarbij zijn ook stoffelijke resten gevonden. Leemans Speciaalwerken is inmiddels begonnen met het opruimen van de bergingslocatie. Vanaf deze week worden ook de damwanden weer uit het water gehaald.

Stoffelijke resten gevonden tot op de laatste bergingsdag

De berging is voortvarend verlopen en al vrij snel in het bergingsproces kon gemeld worden dat er stoffelijke resten waren gevonden. Dat was een opsteker voor de gemeente Súdwest-Fryslân en het ministerie van Defensie. “Tot op de laatste dag hebben we stoffelijke resten gevonden. Op dit moment kunnen we niet zeggen of we van alle vermiste bemanningsleden stoffelijke resten hebben gevonden”, laat Hubert Schuncken, stafofficier vliegtuigberging van het ministerie van Defensie, weten.

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) gaat de stoffelijke resten onderzoeken. Daaruit moet blijken of de vermiste bemanningsleden gevonden zijn of niet. Het is dus nog afwachten. De gemeente hoopt de nabestaanden binnenkort goed nieuws te kunnen brengen. “Het klinkt gek om dit ‘goed nieuws’ te noemen, maar ik heb de nabestaanden gesproken toen ze hier op bezoek waren. En de identificatie van hun vermiste familielid zou, gezien de omstandigheden, goed nieuws zijn. Naar het laatste hoofdstuk van het verhaal van de bemanningsleden werd door familie 80 jaar lang gezocht. Ik hoop dat we dat nu gevonden hebben,” vertelt wethouder Petra van den Akker.

Bijzondere vondsten

De berging leverde daarnaast ook bijzondere vondsten op, zoals één van de wielen, de boordradio en één van de pilotenstoeltjes. “In totaal hebben we zo’n 40% van het toestel weten te bergen, de rest was niet aanwezig”, aldus stafofficier Schuncken.

Voorspoedig verloop

Het bergingsproces is zeer voorspoedig verlopen. De weersomstandigheden waren over het algemeen goed. Eind september heeft de berging nog wel een week stilgelegen in verband met de harde wind op het IJsselmeer. In de twee weken daarna zijn dus nog verschillende wrakstukken geborgen en stoffelijke resten gevonden.

“We zijn tevreden over hoe iedereen te werk is gegaan en hoe de berging is verlopen. Een uiterst respectvol project waar ook op die manier door een ieder mee is omgegaan. Daar wil ik eenieder voor bedanken”, sluit wethouder Van den Akker af.

Het verhaal over de bemanningsleden van Lancaster ED603 en de laatste, fatale vlucht en meer informatie over de berging is te vinden op www.geborgenverleden.nl.