Berging Lancaster ED603 gaat begin september van start

BREEZANDDIJK- Begin september starten de werkzaamheden om het wrak van een Lancaster te bergen die een aantal kilometers vanaf Breezanddijk in het IJsselmeer ligt. Naar verwachting duurt de berging vier à vijf weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Mogelijk bevinden zich tussen de wrakstukken nog stoffelijke resten van de drie vermiste bemanningsleden. Het Ministerie van Defensie voert de werkzaamheden samen met Leemans Speciaalwerken uit in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, en in het kader van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lancaster ED603

De Volendamse viskotter VD-64 vindt in de zomer van 1995 als eersten sporen van het wrak op de IJsselmeerbodem. Zij halen een motor boven water en zetten deze na het verwijderen van een registratieplaatje weer overboord. De gegevens op het plaatje blijken te horen bij de linker buitenmotor van Lancaster ED603. Duikers van Defensie hebben vervolgens de precieze locatie bepaald en vastgesteld dat er waarschijnlijk nog stoffelijke resten aan boord zijn.

De Lancaster ED603 raakte in 1943 beschadigd bij een aanval op de Duitse stad Bochum. Op de terugweg naar Engeland schoot een Duitse nachtjager het toestel neer. De lichamen van vier bemanningsleden spoelden aan, maar de andere drie zijn nooit gevonden.

Uit respect voor nabestaanden

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân willen het vliegtuigwrak bergen. “Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen,” vertelt Petra van den Akker, wethouder Cultuur. “Het college en de raad steunen dit uit respect voor de nabestaanden. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren. Ik ben blij dat we nu over kunnen gaan tot bergen.”

Herinnering aan vrijheid

“Los van de waarde voor nabestaanden, hechten we er ook waarde aan de herinnering aan vrijheid levend te houden. Verhalen over de oorlog en bezetting in Nederland leren ons hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor een ander. Het verhaal rondom de Lancaster ED603 en haar zeven bemanningsleden draagt bij aan de bewustwording daarvan”, aldus wethouder Van den Akker.

Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken

Deze berging maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Gemeente Súdwest-Fryslân is opdrachtgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Defensie ondersteunen de gemeente bij de berging met geld en advies.

Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken startte in 2019 en zorgt voor de berging van circa 30 vliegtuigen waarbij de kans groot is dat er nog stoffelijke resten worden aangetroffen. Dit programma is gestart om aan de lang gekoesterde wens van nabestaanden tegemoet te komen om hun vermiste familieleden een graf te kunnen geven en om zekerheid te krijgen over hun lot.