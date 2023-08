Berging Lancaster ED603

SNEEK-De berging van de Lancaster ED603 is afgelopen week weer een stukje dichterbij gekomen. Afgelopen dinsdag werd het water tot op kniehoogte uit de constructie weggepompt. Daardoor zagen een aantal onderdelen van het vliegtuig voor het eerst in 80 jaar weer het daglicht.

Voor projectleider Atty de Haan en andere aanwezigen was het een spannende dag: “We hadden verwacht rond 12:00 de eerste tekenen van wrakstukken te kunnen zien, maar dat gebeurde niet. Toen werden we toch wel wat zenuwachtig: Zaten we wel goed?” Het duurde tot laat in de middag voordat de eerste onderdelen zichtbaar werden. Een gelukkig en tegelijk confronterend moment. Dit is de plek waar 80 jaar geleden vermoedelijk de Lancaster ED603 is gecrasht.

Bezoekers dag

Dit weekend wordt ook het laatste beetje water zorgvuldig weggepompt. De bergingswerkzaamheden starten begin september.

