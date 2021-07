Berenklauw in de tuinen van Epemastate

“Juster wie ik wer ris oan'e kuier yn de tunen fan Epemastate. Besûnder hoe oars de sfear yn it park no is yn fergeliking mei fan't maitiid. Yn plak fan lytse bosktulpkes groeie en bloeie der no mânshege beareklauwen. Prachtich moai! Fanwege de kâns op yrritaasjes by minsken is in grut part fuorthelle, in kealslach. Gelokkich binne der noch genôch prachtige planten oer bleaun”, schrijft Wytske.