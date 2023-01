Bereikbaarheid Antonius ziekenhuis tijdens gedeeltelijke wegafsluiting A7

SNEEK- Voor patiënten uit de gemeenten Súdwest-Fryslân, Noordoostpolder en Urk is het Antonius ziekenhuis in Sneek nog altijd goed bereikbaar en leidt de gedeeltelijke wegafsluiting op de A7 tussen Joure en Sneek tot weinig extra reistijd. Ook een groot gedeelte van De Fryske Marren kan zonder problemen bij Antonius komen.

Met het afsluiten van het aquaduct bij Joure is een belangrijke route richting het ziekenhuis afgesloten, maar voor ambulances zijn er alternatieve routes beschikbaar. Momenteel loopt de kortste en snelste route richting en vanuit Flevoland via de N354 tussen Sneek en Oosterzee.

GGD Flevoland

Ambulances maken wel vaker gebruik van deze afslag bij Oosterzee als ze vanuit Noordelijk Flevoland de reis afleggen naar Sneek, wanneer er bijvoorbeeld filevorming is op de snelweg. In het toerismeseizoen kan de reistijd wel iets oplopen, wegens openstaande bruggen op de route bij Follega en Spannenburg. Ook is het inhalen van andere voertuigen lastiger voor een ambulance, in vergelijking met een snelweg. GGD Flevoland gaat in gesprek met betrokken partijen om te kijken hoe daarmee om te gaan.

Patiënten die bekend zijn bij Antonius, bijvoorbeeld op de afdeling Verloskunde, worden vanuit die regio altijd naar Sneek gebracht als ze met de ambulance worden opgehaald. Voor acute noodsituaties in de regio Urk worden er geen spoedambulances ingezet vanuit Sneek, maar vanuit de ambulanceposten in Urk of Emmeloord.