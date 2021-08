Berber Könning van Easyslim.nu: ‘Afslanken via een apparaat gaat dubbelop’

Intake incl. behandeling van € 89,- voor slechts € 59,-

Berber Könning sportfanaat

Berber Könning is de middelste van de drie meiden Könning. Van jongs af aan was het bij haar sport dat de klok sloeg; als peuter in de gymnastiekzaal, op latere leeftijd als turnster en daarnaast verschillende andere sporten. Niet verwonderlijk dat ze na de vmbo in Emmeloord koos voor het CIOS, waar ze naast haar diploma het certificaat haalde om les te mogen geven aan verenigingen en scholen. Deed als aanvulling op het CIOS een opleiding sportmassage en maakte de stap naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. “Daar ben ik na anderhalf jaar mee gestopt,” blikt ze terug, “omdat het eigenlijk meer van hetzelfde was en daardoor mijn motivatie wegebde.”

Via de kinderopvang en een functie in de financiële sector, waar haar spannendste uitje de dagelijkse gang naar de brievenbus was en waar ze dus diepongelukkig was, kwam ze in aanraking met Easyslim.nu

Afvallen met een apparaat

Ze vertelt: “Karin Hut, de oprichtster, en haar man Jaap waren kennissen van ons en zijn inmiddels goede vrienden. Jaap vertelde aan Pieter een enthousiast verhaal over de plannen van Karin om een eigen bedrijf te beginnen: ‘afslanken met een apparaat’. ‘Misschien ook wat voor Berber’. Ik stond daar in eerste instantie sceptisch tegenover, vooral met mijn bewegingsachtergrond, maar toch was ik aan de andere kant ook wel nieuwsgierig.

Net zoals vrijwel alle klanten bij ons binnenkomen, namelijk met een kennismakingsbehandeling, heb ik dat in Almere ook ondergaan. Domweg om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Na drie zwangerschappen en weinig sporten waren een paar kilo minder en een wat strakker lichaam bovendien geen overbodige luxe. Eigenlijk was ik daar na de uitleg van Karin over de werking van het apparaat, de techniek die daarbij wordt gebruikt en haar persoonlijke ervaring al ‘om’. Het is een Zwitserse uitvinding en bestaat al vrij lang.”

Om een lang verhaal kort te maken: ze begon als eerste franchisenemer in 2015 met een Easyslim.nu vestiging in Lemmer. “Ik dacht rustig aan te kunnen beginnen met twee à drie dagen per week,” vertelt ze glimlachend, “maar na twee maanden zat ik zes dagen per week volgeboekt.” Zodat ze ook een Easyslim in Heerenveen opende en later nog drie in respectievelijk Drachten, Leeuwarden en Sneek.

Ultrasound en elektrostimulatie

Nog even terug naar de behandeling. “Toen ik daar in Almere op het massage-bed lag, had ik echt het gevoel dat mijn lichaam een intensieve training onderging. De behandeling duurde 40 minuten. Het apparaat dat wordt gebruikt bestaat uit een comfortabel bed en een bedieningsunit waaraan zestien platen (pads) zijn verbonden. De pads worden onder de banden om het lichaam geplaatst op plaatsen waar de klant graag wat centimeters kwijt wil. Waarna ze stuk voor stuk via het dashboard worden ingesteld voor iedere klant persoonlijk.

Het apparaat werkt met ultrasound, voor mensen onhoorbare geluidsgolven die trillingen veroorzaken, waardoor er in de randen van de vetcellen een gaatje ontstaat en deze leegdruppelen. Het vet wordt via de natuurlijke weg afgevoerd. Door daarnaast gebruik te maken van elektrostimulatie, worden de spieren getraind waardoor het uithoudingsvermogen toeneemt, de huid strakker wordt en de fysieke fitheid verbetert. Er wordt voor iedere klant een programma op maat gemaakt, desgewenst compleet met voedingsadviezen. Samenvattend: vet maakt plaats voor spieren, die op hun beurt zelf ook weer vet verbranden. Het gaat dus dubbelop.

Het eerdergenoemde op maat gemaakte programma wordt samengesteld op basis van een intakegesprek, waarin besproken wordt wat de klant wil bereiken. Wij spelen daarin een begeleidende en adviserende rol. Tenslotte moet het te bereiken doel wel realistisch zijn. We beschouwen onszelf een klein beetje als de spreekwoordelijke stok achter de deur en willen onze klanten helpen om hun doel te halen.”

Resultaten

“De resultaten hangen af van de gesteldheid, het doel en de motivatie van de klant. Gemiddeld raakt een klant bij Easyslim een halve kilo per week kwijt en dat betekent bij een kuur van tien behandelingen één à twee kledingmaten. Opvallend is dat 40% van onze klanten man is. Daarnaast zien we klanten met diabetes type 2, veroorzaakt door onder andere overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, ouderdom, ongezond eten, roken of erfelijkheid, die na een kuur weer de normale bloedsuikerspiegel hebben en dus bevrijd zijn van hun diabetes. Verder mensen met lichamelijke klachten als reuma, fibromyalgie (chronische pijn, vermoeidheid, stijfheid), of andere spier gerelateerde klachten.

Waar ik over vijf jaar sta? Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Voor nu focus ik op Easyslim.nu en neem ik niet te veel hooi op mijn vork. Ik vind de afwisseling van mijn werk en het bedrijf thuis heel fijn. Ik heb ook een gezin van vier opgroeiende kinderen en die hebben een moeder nodig.”