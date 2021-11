Beperkte lockdown?

In die twee weken zouden evenementen niet doorgaan en theaters en bioscopen moeten sluiten. Verder zouden sluitingstijden van de horeca en de grootte van de groepen ook aangepast worden.

Het Kabinet moet nog een besluit nemen over de nieuwste aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Vrijdagavond is er weer een persconferentie.

'Geen QR-code meer voor negatief getesten'

Na de korte lockdown zouden mensen geen QR-code meer kunnen krijgen als ze getest zijn. Nu is het nog zo dat bezoekers bijvoorbeeld een café in kunnen als ze twee keer zijn gevaccineerd, als ze corona hebben gehad of als ze negatief zijn getest. Volgens bronnen adviseert het OMT na de lockdown die laatste mogelijkheid te schrappen. Zo'n '2G-regel' is in andere landen al ingevoerd.

Als het kabinet het advies over een korte lockdown niet opvolgt, zijn volgens het OMT andere langdurige maatregelen nodig. Dan zou bijvoorbeeld de verplichte anderhalve meter afstand weer moeten terugkeren.

Catshuisberaad

Of deze maatregelen echt worden genomen, is nog niet duidelijk. Vanochtend is er op het Catshuis weer overleg tussen de meest betrokken bewindslieden en de vaste adviseurs. Naast het Catshuisberaad zijn er nog allerlei andere besprekingen, bijvoorbeeld vanavond tussen het kabinet en de burgemeesters.

Coronamaatregelen liggen politiek gevoelig en met name over het invoeren van de 2G-regel is veel discussie: een deel van de Kamer is bang dat die de tegenstellingen in de samenleving aanscherpt, omdat er meer onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die wel en die niet gevaccineerd zijn.