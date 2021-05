Bente Miedema wint geslaagde eerste editie Dyn Poadium

Aan het solistenconcours van Súdwest-Fryslân, dat in een nieuw jasje is gestoken, deden in totaal 80 jonge muzikanten mee verdeeld over drie categorieën. Het evenement vond plaats in Sneek bij kunstencentrum Atrium en de nabijgelegen Noorderkerkzaal. De wisselbeker werd uitgereikt door wethouder Mirjam Bakker.

Tijdens Dyn Poadium passeerden 69 nummers de revue. Alle deelnemers ontvingen een oorkonde. De optredens van de muzikanten in de categorie 'concours' werden gewaardeerd in punten. De jury, met daarin Piet van der Heide en Harmke Bijlsma, beloonde dat van Miedema met 93 punten, de hoogste score van de dag.

Dyn Poadium was via een livestream te volgen. In verband met de coronamaatregelen kon er geen publiek aanwezig zijn in het kunstencentrum en de Noorderkerkzaal. Circa negenhonderd mensen hebben de online uitzending van bijna elf uur bekeken.

Drie categorieën



De beginners deden mee aan de 'parade'. Zij gaven een kort optreden en luisterden daarna naar een gevorderde leerling die hetzelfde instrument bespeelde. De categorie 'festival' was voor muzikanten vanaf het A-diploma van een muziekschool. Zij speelden een solo- of ensemblestuk met piano of CD. De muzikanten die voor de prijzen gingen, kwamen uit bij het 'concours' en werden door de jury beoordeeld.

Samenwerking Femuza en Atrium



Femuza, de Federatie van Muziek en Zang in Súdwest-Fryslân, organiseerde de voorgaande 51 edities van het jaarlijkse solistenconcours, met kunstencentrum Atrium als hofleverancier. Vanaf dit jaar wordt het samen met het kunstencentrum georganiseerd, onder een nieuwe naam en met drie categorieën.

Reacties vanuit de organisatie

Jeanette Valkema (dwarsfluitdocent bij kunstencentrum Atrium en dirigent van meerdere fanfares in Súdwest-Fryslân): "Wat mij met name opviel was de positieve sfeer en het onderlinge enthousiasme. Muziek is emotie, en zo zijn er veel kippenvelmomenten langsgekomen. Er waren prachtige optredens van viool, zang, piano, marimba tot aan koper- en houtblazers. De Noorderkerkzaal en het Atrium vormden voor de muzikanten een prachtige locatie. Het niveau was hoog volgens de juryleden. Met hun positieve feedback kregen de muzikanten weer heel wat leuke tips en tops."

Hans Buren (voorzitter Femuza): "Ik heb genoten van de optredens. Sommige deelnemers hebben mij met hun spel echt weten te raken. Ik besefte hoezeer ik live-optredens heb gemist en wat muziek met je doet. De organisatie was perfect. Het was een mooie, professionele samenwerking tussen kunstencentrum Atrium en Femuza. Het feit dat er docenten rechtstreeks bij de organisatie betrokken waren, heeft veel winst opgeleverd. Volgend jaar gaan we voor een tweede editie in deze vorm, maar dan hopelijk weer met filmende ouders en trotse pakes en beppes."

Uitslagen concours

Tot en met 12 jaar

1. 88,00 punten: Jesse Elkerbout, Franeker, altsaxofoon

2. 87,00 punten: Eline de Boer, Schettens, sopraansaxofoon

3. 83,00 punten: Siebren de Jong, Parrega, altsaxofoon



13 tot en met 15 jaar

1. 91,00 punten: Wietske Baarda, Oudega SWF, trompet

2. 90,00 punten: Anna Verbeek, Oudega SWF, waldhoorn

3. 85,50 punten: Jolijn Althuisius, Franeker, klarinet

Ensembles

1. 91,00 punten: Jeffry Frikken, Marijke Djurrema en Corrie Jansen

2. 84,50 punten: Hylkje Hoekstra, Anna Verbeek en Wietske Baarda

3. 83,50 punten: Marike Jansen en Elène Kroon



16+

1. 93,00 punten: Bente Miedema, Workum, dwarsfluit

2. 91,50 punten: Lyanne Jongsma, Workum, dwarsfluit

3. 91,00 punten: Anne-Marique Katsburg, Makkum, hobo