Benoeming nieuwe rector-bestuurder RSG Magister Alvinus in Sneek

SNEEK- Per 1 augustus 2023 heeft de Raad van Toezicht mevrouw Alinka Spijkers benoemd als nieuwe rector-bestuurder van de RSG Magister Alvinus in Sneek. Zij volgt de heer Sixtus Haverkamp op, die per 1 mei 2023 met keuzepensioen gaat.

Alinka Spijkers heeft diverse functies bekleed in het onderwijs. Zij is haar loopbaan begonnen als docent lichamelijke opvoeding. Daarna heeft zij diverse management- en directiefuncties vervuld bij scholen in Emmeloord, Enkhuizen en Joure.

Op dit moment is zij werkzaam als directielid bij Onderwijsgroep Midden-Friesland en verantwoordelijk voor de vestigingen in Joure en Grou. Over haar motivatie om in het onderwijs te werken, merkt Alinka op: “Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Mijn motivatie om in het onderwijs te werken is om voor de leerlingen dit goede en toegankelijke onderwijs te realiseren. Daarbij ligt wat mij betreft de focus op het bieden van kansen. Het is voor mij een voorrecht om deze doelen samen met de leerlingen en de collega's van de RSG te mogen realiseren.”

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat Alinka met haar motivatie en ervaring een goede bijdrage kan leveren aan de toekomst van de RSG. Daarnaast dankt de Raad van Toezicht de heer Haverkamp voor de grote bijdrage die hij heeft geleverd aan de groei en bloei van de RSG in de afgelopen 10 jaar.