Benoeming Michiel de Bruijn tot mbo-college directeur Firda Sneek

Michiel volgt in Sneek Bas Daanje op, die bij de instellingenfusie van ROC Friese Poort en het Friesland College ervoor heeft gekozen om mbo-college directeur van Firda Heerenveen te worden.

Michiel de Bruijn (49) is geen onbekende en een ervaren ‘onderwijsman’. Hij is sinds 2 jaar als Opleidingsmanager Dienstverlening werkzaam binnen de vestiging Leeuwarden/Dokkum van ROC Friese Poort. Daarvoor heeft hij 24 jaar in o.a. het basisonderwijs en het HBO gewerkt als leerkracht/docent, directeur, interim leidinggevende en als senior onderwijsadviseur.