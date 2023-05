Benefiet voor opgebrande woonboerderij met muziekstudio's in Gauw levert 30.000 euro op

SNEEK- Het zal nog wel twee of drie jaar duren voordat er weer echt iets staat, maar met de 30.000 euro die dit weekend is opgehaald bij benefietoptredens kunnen muzikant Ernst Langhout en producer Jan Switters voorlopig weer verder. Hun boerderij in Gauw, met een opnamestudio, brandde in februari volledig af.

Bands als Strawelte, Oppakkuh! en Weekend at Wakiki speelden dit weekend gratis in Het Bolwerk in Sneek om geld op te halen voor Langhout en Switters. "Ik ben verbijsterd", zegt Langhout na afloop. "Waar heb ik dit aan verdiend dat mensen dit voor ons doen? Het is geweldig."

Na een halfuur was alles weg bij de grote brand op vrijdagavond 10 februari. Zes bewoners konden net op tijd aan het vuur ontkomen. Switters kon nog een digitale mengtafel, een laptop en een harde schijf met opnames redden, maar meer niet.

Warme tsunami

Al snel werd een doneeractie opgezet en dit weekend waren er dus twee dagen lang benefietoptredens. Langhout: "De hele boerderij met alles waar ik van hield is opgebrand Maar alles wat daarachter vandaan is gekomen, dat is wonderbaarlijk. Ik kan het alleen maar een 'warme tsunami' noemen."

Hij noemt een paar voorbeelden. "Een briefje van iemand die ik al 35 jaar niet heb gezien, reacties op internet, een meisje dat op het erf van de boerderij was opgegroeid en zegt dat ze daar zo'n mooie tijd heeft gehad. "

Groot avontuur met Strawelte

De optredens van de artiesten halen ook weer herinneringen naar boven. "Die mannen van Strawelte zijn fenomenen natuurlijk. Ik heb een prachtige tijd met ze gehad in Litouwen. Daarna reden we terug. Anderhalve dag met Strawelte in een busje zitten is sowieso een avontuur."

"Het woord 'mienskip' wordt wat te vaak gebruikt, maar ik kan hier geen ander woord voor bedenken. Dit is echt 'mienskip', dat ze dit allemaal voor ons doen."

Met de 30.000 euro kunnen Langhout en Switters weer naar de toekomst kijken. "Het is de bedoeling om een nieuwe boerderij neer te zetten met natuurlijk ook weer oefenruimtes en studio 's. Muziek blijft onderdeel van mijn leven."

