Belevingswandeling in Koudum en Witmarsum op donderdag 5 oktober

SUDWEST-FRYSLAN - Van 2 t/m 7 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Ieder jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is het thema: Toegankelijkheid loont! Want toegankelijkheid heeft voor iedereen voordelen.

Belevingswandeling. Doe jij ook mee?

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid is er op donderdag 5 oktober een belevingswandeling in Koudum en Witmarsum. Deze wandeling wordt georganiseerd door de Werkgroep Toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân. Tijdens de wandeling ervaar je hoe de omgeving is ingericht voor mensen met een beperking (denk aan rolstoel, rollator, blindengeleide stok, etc.). Na afloop kun je suggesties geven en voorstellen doen om de inrichting te verbeteren als dat nodig is. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Programma

12.30 uur | Opening in dorpshuis de Klink in Koudum (koffie en thee staat klaar)

13.00 uur | Start belevingswandeling door Koudum

14.30 uur | Start belevingswandeling door Witmarsum

15.15 uur | Evaluatie en afsluiting in de grote zaal bij Patyna