Belevingspunt/Monument voormalig klooster Bloemkamp geopend in Hartwerd

HARTWERD - Vandaag was het zover. Ruim 400 jaar nadat het doek viel voor klooster Bloemkamp staat er nu een monument in het Hartwerter Aldekleaster. Het monument geeft een visuele en ruimtelijke indruk van het vroegere kloostercomplex op de historische locatie en vertelt het verhaal over klooster Bloemkamp (1191-1580) in samenhang met de rol die het klooster speelde in de Friese geschiedenis.