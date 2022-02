BeleefTV in het Bonifatiushuis

SNEEK - Op meerdere locaties van Patyna wordt de BeleefTV inmiddels met veel plezier gebruikt. Een BeleefTV is een interactieve activiteitentafel die heel geschikt is voor bewoners met dementie.

Dankzij een gift van de Martena Stichting kunnen ook de bewoners van het Bonifatiushuis in Sneek genieten van een BeleefTV. Afgelopen vrijdag werd de BeleefTV feestelijk onthuld.

Over de BeleefTV

De BeleefTV zorgt voor een waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en een positieve prikkeling van de hersenen. De verschillende spelletjes dagen de cliënten zowel mentaal als fysiek uit. Op deze manier worden de hersenen en de fijne motoriek op een prettige wijze gestimuleerd. Maar De BeleefTV is niet alleen een welkome dagbesteding, maar is bewezen effectief op het gedrag van bewoners en cliënten.