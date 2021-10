Beleefsessies over de dood en alles wat daarmee te maken heeft

SNEEK - Bijna alles is mogelijk op het gebied van begrafenissen, crematies en uitvaart, maar veel mensen weten dat nog niet. Wil je een kist met poezenpoot-afdrukken erop of één in stijl van je favoriete voetbalclub, een borrel in plaats van koffie, hip hop muziek of iets anders in jouw persoonlijke stijl?

Op 2, 3, 16 of 17 november biedt Univé Sneek in samenwerking met Uitvaartcentrum

& Crematorium Sneek, de unieke mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen wanneer iemand komt te overlijden. Na deze interactieve avond ben je op de hoogte van wat je tijdens je leven al kunt regelen voor een onvergetelijk afscheid. Én weet je misschien ook een beeld te vormen van jouw wensen. Of die van je naasten. Meld je vandaag nog aan voor een gratis beleefsessie!

Regie over je eigen uitvaart en de wensen van je naasten kennen

De sessies zijn gericht op jongeren tussen de 18 en 30 jaar, en daarnaast ook voor een ieder ander die geïnteresseerd is. Vooral onder jong volwassenen lijkt er nog veel onwetendheid over de mogelijkheden bij een uitvaart en wie verantwoordelijk is voor de kosten. Logisch, want op die leeftijd lijkt het afscheid nog heel ver weg. Maar wat als je de uitvaart moet regelen voor een naaste en je niet weet hoe diegene het had gewild? Of wanneer er onvoldoende geld is om een gepast afscheid te betalen?

Stel de vragen die je nooit hebt kunnen stellen

In het Crematorium Sneek ga je in real life ervaren wat er achter de schermen voorafgaand en tijdens een uitvaart allemaal gebeurt. Tijdens de rondleiding mag je alles vragen. Geen vraag is te gek, ‘over the top’ of te extreem. Van begraven worden in een tweedehands kist en welke kist het meest milieuvriendelijk is tot hoe er met het lichaam van de overledene wordt omgegaan en wat de kosten zijn van een crematie of begrafenis. Op al jouw vragen krijg je antwoord.

Wist je bijvoorbeeld dat je de volgorde van activiteiten tijdens een begrafenis zelf kan bepalen? Dit is een persoonlijke keuze van de overledene of de nabestaande(n). Condoleren voorafgaand aan de dienst, dan de dienst en daarna nog even nazitten of een andere volgorde? Het kan allemaal. Ook het tijdsbestek waarin de uitvaart plaatsvindt kun je zelf bepalen. Geen strakke tijdsplanning, maar een afscheid op maat.

Wie betaalt de uitvaart eigenlijk?

Een goede vraag. We merken dat er op dit punt nog regelmatig verrassingen zijn over de hoogte van de kosten en wie deze kosten betaalt. Tijdens de beleefsessie informeren we jou ook over de financiële kant en de verschillende oplossingen om een uitvaart te financieren. Het geeft je inzicht in wat je zelf kan regelen en welke mogelijkheden er zijn wanneer een nabestaande niets geregeld heeft.

“Als er niks is geregeld kan het jou als nabestaande, of jouw eigen nabestaanden, overvallen. In de vier of vijf dagen tussen overlijden en de uitvaart moet veel worden geregeld en besloten”, zegt Kiki Bremer van Univé Sneek. Zij is vanuit haar rol als adviseur de initiatiefnemer van de beleefsessies en heeft Alex de Boer van Uitvaarverzorging De Boer bereid gevonden mee te werken. Hij stelt zijn uitvaartcentrum vier avonden open voor belangstellenden.

Ook uitvaartondernemer staat open voor nieuwe ideeën

“Als er vanuit de beleefsessies nieuwe ideeën naar voren komen, kunnen wij deze meenemen in de uitvaartzorg om op passende manieren te kunnen blijven faciliteren”, aldus Alex. “De dood hoort bij het leven, het afscheid ook. Dan kun je er maar het beste open en eerlijk over zijn.”

Anno 2021 gaan we al anders met de dood om dan vroeger. Het wordt steeds meer een onderdeel van het leven waar dit eerder, vanuit de gedachte van respect voor de overledene, werd gescheiden. “Kinderen spelen nu met lego in dezelfde kamer als waar hun overleden opa ligt. Dat was vroeger ondenkbaar. Ook de muziekkeuze is een groot verschil met vroeger”, vertelt Alex die inmiddels zo’n 35 jaar ervaring heeft in het vak.

Unieke kans om alles te zien wat je normaal niet zie

Univé nodigt jou van harte uit om tijdens deze avond op een laagdrempelige manier en ‘out of the box’ al je vragen te stellen die je hebt. “Daarmee hopen we dat jij ook in je eigen omgeving de dood makkelijker bespreekbaar kan maken. Met je familie, partner, kinderen, vrienden. Want hoewel een afscheid verdrietig is, mag er ook gelachen worden.”

Nieuwsgierig geworden of jouw wensen uitvoerbaar zijn? Of heb je nog geen idee hoe je je eigen afscheid voor je ziet? Onze beleefsessies geven je inzicht. Ga naar www.unive.nl/uitvaartsneek en meld je gratis aan voor één van de vier avonden. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en een hapje. En nee, dat is geen cake!