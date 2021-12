Beleef het Scandinavische kerstgevoel in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK - Van 6 december t/m 9 januari is het museum helemaal in kerstsfeer met een Scandinavische 'look en feel'. Stijlvol, naturel en helemaal 'hygge', zoals je gewend bent van Scandinavië!

Rondom dit thema organiseren we - voor zover mogelijk- activiteiten in het museum. Zo is er 17 december een workshop botanisch tekenen in kerstsfeer voor volwassenen. In de kerstvakantie is er een gratis speurtocht voor kinderen over Tomte en de Julbock.



Op 12 december, tijdens de extra koopzondag in Sneek, mag iedere tweede bezoeker gratis naar binnen om de Scandinavische kerstsfeer te komen proeven.