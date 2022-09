Beleef de bouwwereld van dichtbij tijdens het Friso Festival

SNEEK- Op zaterdag 1 oktober opent Friso Bouwgroep de deuren van haar hoofdkantoor in Sneek voor de tweede editie van het Friso Festival. Er is een leuk programma voor jong én oud. Laat je onderdompelen in de bouwwereld en beleef het unieke Friso Festival als nooit tevoren. Iedereen is welkom op de open dag.

Wat is er te doen?

Het festivalterrein ademt het veelzijdig vakmanschap van Friso Bouwgroep. Overal is wat te zien en te beleven. De vakspecialisten vertellen hun verhaal. Zet dus je zintuigen op scherp, werp een blik, proef én beleef de bouw van dichtbij. Wil je juist even relaxen? Haal dan een hapje en een drankje bij één van de foodtrucks. Energie over? Doe dan mee aan diverse doe-activiteiten en clinics. En ben je nog nooit op een echte bouwplaats geweest? Stap dan in de elektrische pendelbus om de restauratie van de Martinikerk in Sneek van dichtbij te bekijken. Dat en nog veel meer! Op het Friso Festival is iedereen welkom. Jong of oud, dat maakt niet uit. We laten je graag zien wat we allemaal in huis hebben!



Wanneer? Zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 14.30 uur

Waar? Hoofdkantoor Friso Bouwgroep (Pieter Zeemanstraat 9, Sneek)



Maak kennis met de bouw op het leer-, werk- en ontwikkelplein

Ook voor werkzoekenden of andere geïnteresseerden is het Friso Festival een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de bouwwereld én met Friso Bouwgroep als werkgever. De bouwwereld kent een enorm personeelstekort. Ook Friso Bouwgroep is op zoek naar een heleboel nieuwe collega’s. Kun jij vertellen waar je goed in bent en waar je naar op zoek bent? Kom op het Friso Festival langs bij het leer-, werk- en ontwikkelplein waar samen met jou gekeken word naar de mogelijkheden. Bekijk alle vacatures bij Friso Bouwgroep via [www.echtebouwers.nl]www.echtebouwers.nl. Zit jouw vacature er niet tussen maar wil je graag bij Friso aan de slag? Ook dan ben je van harte welkom, we maken graag kennis met je!



Tweede editie Friso Festival

Met een uitgebreid programma pakt Friso Bouwgroep voor de tweede keer uit met een eigen festival. De eerste editie vond plaats in 2019 en was met ruim duizend bezoekers een groot succes. Marcel van der Zee, verantwoordelijk voor de leerlingen en stagiaires bij Friso, omschreef het in de volgende woorden “Dat het zo’n succes zou worden hadden we niet durven dromen. Werkzoekenden, familie, concullega’s en oud-medewerkers, de opkomst was zeer divers. Dat is gewoon geweldig. En stiekem hoop ik natuurlijk dat we hier en daar een vlammetje hebben aangestoken, zodat we over tien jaar weer ruim in onze leerlingen en stagiaires zitten.” Dat is precies wat Friso wil uitstralen met het organiseren van het tweede Friso Festival. Dat de bouwwereld voor iedereen is én dat bouw, naast de technische zijde, ook een hele prikkelende, menselijke en unieke kant heeft. Bouwen en beleven bij het Friso Festival gaan hand in hand!



Ga voor meer informatie, het programma, de activiteiten en de festival plattegrond naar [www.frisobouwgroep.nl/festival]www.frisobouwgroep.nl/festival.