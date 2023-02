‘Beleef Dagbesteding’, Oppenhuizen viert eerste lustrum

OPPENHUIZEN- Op woensdag 1 februari vierde Beleef Dagbesteding uit Oppenhuizen haar 5-jarige bestaan. De Friese vlag met ballonnen gingen uit, binnen was er koffie met gebak en werd de muziek verzorgd door twee accordeonisten uit het dorp. Er werd geproost met bubbels en de hapjes mochten uiteraard niet ontbreken. Het was een feestelijke dag dat werd omringd met bloemen en mooie cadeaus. Ook op donderdag en vrijdag werd dit jubileum feestelijk gevierd met lekkers en leuke oud Hollandse spellen.

‘Beleef Dagbesteding’, voor Sneek en omgeving, is een dagbesteding voor zelfstandig wonende mensen met dementie of geheugenproblemen. Vanaf deze prachtige ruime- en huiselijke locatie biedt Beleef Dagbesteding in huiselijke vorm dagopvang en dagbesteding voor maximaal 6 gasten.