“Belangstelling uit Suriname, Aruba en Curaçao voor Pier21 om voorstelling over ons slavernijverleden te komen spelen”

LEEUWARDEN - Op zondag 9 juli 2023 speelde de laatste voorstelling Un dia nobo - Wan nyun dey - In nije dei in de tuin van het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Deze bijzondere voorstelling over ons slavernijverleden in het Nederlands, Fries, Papiaments en Sranantongo is gemaakt door Pier21, in coproductie met Untold Empowerment, het Volksoperahuis en Stadsschouwburg De Harmonie.

De reeks voorstellingen in de tuin van het Keramiekmuseum mogen dan afgelopen zijn,voor de voorstelling zelf is het einde misschien nog niet in zicht. “Er is grote interesse om deze voorstelling ook op andere plekken te spelen”, zo vertelt David Lelieveld, creatief producent. Zo wordt er gesproken over andere delen van Nederland maar ook daarbuiten. “Vanuit de Caribische en Surinaamse gemeenschap is er heel veel enthousiasme om de voorstelling ook in die landen te gaan spelen”, vervolgt Lelieveld, “dat is natuurlijk fantastisch want dat zegt heel veel over hoe goed de voorstelling is ontvangen ”.

Voordat het zover is moet er wel nog heel veel gebeuren: “Pier21 is maar een kleine organisatie die zoiets niet zomaar kan organiseren maar we gaan zeker ons best doen!”, zo besluit Lelieveld. Pier21 heeft inmiddels wel enige ervaring met het spelen van haar voorstellingen in het buitenland. De voorstelling Kanoet speelde in Duitsland, Mauritanië en in Tunesië en de voorstelling De Emigrant speelde eerder al in Canada. Wat Soesto en De Emigrant zullen dit najaar te zien zijn in Italië.

Voor de toekomst zijn projecten in o.a. Denemarken, Canada en Guinee-Bissau in ontwikkeling.