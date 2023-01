Belangrijke dingen om te overwegen bij de aanschaf van een bladblazer

Bij het kopen van een bladblazer zijn er echter verschillende belangrijke factoren om te overwegen. Van het type blazer tot het vermogen en de functies. Om je te helpen de juiste beslissing te nemen, zijn hier een paar belangrijke dingen om te overwegen bij het kopen van een bladblazer. Lees snel verder!

Soorten bladblazers

Er zijn twee hoofdtypen bladblazers: handblazers en rugblazers. Handbladblazers zijn ontworpen om gemakkelijker te gebruiken bij het vrij maken van kleinere oppervlaktes. Ze zijn meestal lichter dan rugzak modellen, waardoor ze gemakkelijker vast te houden en te manoeuvreren zijn. Bladblazers met rugzak zijn ideaal voor grotere oppervlakken. Ze zijn vaak zwaarder dan handmodellen, maar ze zijn over het algemeen ook krachtiger. Het kan baten om bij de aanschaf van een bladblazer wat verschillende modellen uit te proberen. Daarnaast kun je kiezen voor een handige Stihl accu bladblazer of je kunt kiezen voor een model met snoer.

Motorvermogen en -grootte

De motor is het hart van elke bladblazer. Hij drijft niet alleen de blazer aan, maar bepaalt ook de grootte van de blazer. Bij het kopen van een bladblazer is het belangrijk om te weten hoe groot de motor is. Over het algemeen geldt: hoe groter de motor, hoe meer vermogen de machine heeft. Dit is belangrijk omdat je meer vermogen nodig hebt om grotere hoeveelheden bladeren en ander vuil aan te pakken. Het motorvermogen wordt vaak aangegeven in cc of pk. Let wel op, hoe groter de motor van de bladblazer, hoe luider hij zal zijn. Dit geldt vooral voor blazers op gas, dus houd hier rekening mee als je een bladblazer aanschaft!

Accessoires en functies

Naast de basisfuncties zijn er veel extra functies waaruit je kunt kiezen bij het kopen van een bladblazer.

Luchtvolumeregeling

Met deze functie kun je de hoeveelheid lucht die de blazer uitblaast aanpassen.

Timer





Bij sommige modellen kun je een timer instellen om de machine na een bepaalde tijd uit te schakelen. Dit is vooral handig als je een groot gebied blaast en vermoeidheid wilt voorkomen.

Gewicht

Het gewicht van een blazer kan per model verschillen. Dit is belangrijk om te overwegen als je de blazer lange tijd moet optillen of vasthouden.

Budget

De prijs van een bladblazer kan sterk variëren, afhankelijk van het model dat je kiest. Als je een kleiner budget hebt, is het mogelijk om nog steeds een kwalitatieve bladblazer te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens naar een Stihl bladblazer. Dit is een goede bladblazer met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.