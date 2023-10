Bekerwedstrijd HJSC tegen Oerterp op zondag

Voor tegenstander Oerterp was dit geen enkel probleem. De derdeklasser speelt haar competitiewedstrijden op zondag maar was wel verbaast door het voorstel van HJSC laat de wedstrijdsecretaris weten. “Moet wel zeggen dat ik dit in 25 jaar als wedstrijdsecretaris nog nooit heb meegemaakt, dat een zaterdagclub een wedstrijd wel op zondag wil spelen. Alle credits voor jullie en tot de 22e”.

Het zal voor het eerst in de geschiedenis zijn dat HJSC een wedstrijd op de zondag gaat spelen. We zien jullie dus graag op zondag 22 oktober om 14:00 uur op sportpark Oan it Far voor de eerste ronde van het knock-out bekertoernooi. Uiteraard zal de derde helft niet ontbreken.

Bron: vv HJSC