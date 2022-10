Bekerloting levert v.v. Blauwhuis fraai affiche op!

BLAUWHUIS - De loting voor de 2e knock-out ronde van de districtsbeker is bekend. Op woensdagavond 23 november stapt v.v. Blauwhuis 1 in de bus naar 4e divisionist v.v. Buitenpost.

Een prachtig affiche voor de voetbalclub uit Blauwhuis, die als enige vijfdeklasser uit Fryslân nog in een van de kokertjes voor de loting van vrijdag zat. Dat hebben de 'Blauwkes' te danken aan de spectaculaire wedstrijd afgelopen zondag tegen DTD. De derdeklasser uit Jelsum werd na strafschoppen uit het bekertoernooi gekegeld, nadat de wedstrijd in 3-3 was geëindigd.

Deze mooie loting past ook helemaal in het jubileumjaar van de Blauwhuisters. De club vierde afgelopen zomer nog het 90-jarig bestaan. Of het team van trainer Bennie Zeilmaker kans maakt tegen vierdedivisionist Buitenpost is uiteraard de vraag. De voetballers uit Blauwhuis zijn met een mooi bekeravontuur bezig en barsten in ieder geval van het zelfvertrouwen. "Lit se mar komme, wy geane net foar se oan de kant!", laat men dan ook heldhaftig uit het Blauhúster kamp weten.