Bekerduel Sneek Wit Zwart - Minnertsga verschoven

SNEEK- Het bekerduel in de eerste ronde van de districtsbeker noord tussen Sneek Wit Zwart en Minnertsga is verschoven.

Oorspronkelijk zou de wedstrijd morgenavond (donderdag 11 november) op Sportpark Tinga worden afgewerkt, maar in plaats daarvan treden beide ploegen nu op dinsdag 16 november a.s. tegen elkaar in het strijdperk. Dat strijdperk is evenals de aanvangstijd (20.00 uur) overigens ongewijzigd.