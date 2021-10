Bekerduel ONS Sneek een dag eerder

SNEEK- In verband met de competitiewedstrijd die ONS Sneek later die week. op Urk afwerkt, is het duel in de eerste ronde van de districtsbeker noord tussen MKV '29 en ONS Sneek dat oorspronkelijk op woensdag 10 november a.s. op het programma stond, is met een dag vervroegd. De wedstrijd wordt nu op dinsdag 9 november in Leeuwarden gespeeld. Plaats van handeling is Sportpark Nylan, waar om 19.45 uur wordt afgetrapt.