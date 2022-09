Bekerduel LSC 1890 snel beslist

SNEEK - Er zijn van die wedstrijden die je graag zo snel mogelijk vergeet. De bekerwedstrijd tegen Balk was er zo ééntje. In dat duel ging er bij LSC 1890 veel mis en binnen twaalf minuten keken de Snekers al tegen een 0-3 achterstand aan. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld, al had Jocelyn Haaima er in de eerste helft nog een wedstrijd van kunnen maken.

“100%"

De jonge buitenspeler kreeg namelijk na ruim een half uur spelen tot twee keer toe een mogelijkheid uit de categorie “100%”. Hij verzuimde ​echter om de hiervoor genoemde achterstand te verkleinen, al had hij het geluk ook niet aan zijn. zijde, toen bij de eerste poging het geluid van trillend aluminium door de lucht schalde.



Niet overtuigend

LSC 1890 werd meteen vanaf de aftrap teruggedrongen en had vooral veel moeite met vanuit het middenveld opkomende spelers. Een van die spelers leverde in minuut vier de bal panklaar af bij Mark Jan Groenewold die de bal simpel langs doelman Jesse van Sermondt schoof. Daarbij viel de Sneker goalie niets te verwijten, maarbij de volgende twee doelpunten beleefde Van Sermondt niet bepaald zijn finest hour. Zo werd hij bij een door Johan Geertsma net over de middenlijn genomen vrije trap totaal verrast en bij goal nummer drie van Marnix Zeldenrust was het optreden van de sluitpost ook al niet echt overtuigend.



Gegoochel

Nadat een actie en een inzet van Rik Jongstra niets opleverde, revancheerde Van Sermondt zich door bij de volgende kans uit de buitencategorie met een prima save Balk van scoren af te houden. Kort na die redding moest Rens Zwaagstra ten koste van geel gegoochel van Patrick Zijda corrigeren, waarna gegoochel van de zijde van Balk bijna tot de vierde tegentreffer leidde. Die treffer bleef nadat Haaima zoals hiervoor al werd vermeld, had verzuimd om LSC 1890 dichterbij te brengen, ook in de slotfase van de eerste helft uit toen de ploeg van trainer Jan Bruin kort achter elkaar nog twee goede kansen kreeg.



​Buitenkant

Het tweede bedrijf begon met een riskante terugspeelbal op Van Sermondt, al leek het gevaarlijker dan het in werkelijkheid was. Dat gevaar was aan de andere kant vele malen groter, toen Noël Wever alleen op doelman Andres Zijlstra mocht afgaan. De spits die ook nog andere opties had, schoot met de buitenkant van de voet echter op de buitenkant van de paal en even niet lang daarna werd een inzet van Rik Jongstra net voldoende getoucheerd met onder de streep slechts een hoekschop als eindresultaat.



Vervolgens ging de wedstrijd langzaam maar zeker uit als een nachtkaars. Niettemin viel er in de resterende speeltijd nog een paar keer een mogelijkheid te noteren. Bij één van die mogelijkheden zette Bouke Lijklema met een diagonaal schot de 0-4 op het scorebord, waarna Balk nog twee keer op de Sneker deur klopte. Die ging echter niet meer open op een avond, waarop de zaak eigenlijk al binnen een "stief kwartierke" beslist was en waarop er aan Sneker zijde meer mis dan goed ging. Daardoor en daarmee werd het vanuit Sneker perspectief een wedstrijd om zoals hiervoor al werd vermeld, snel te vergeten.

​

LSC 1890 - Balk 0-4 (0-3)

Doelpunten: 0-1 Mark Jan Groenewold (4.), 0-2 Johan Geertsma (8.), 0-3 Marnix Zeldenrust (12.), 0-4 Bouke Lyklema (80.)

Scheidsrechter: J. de Jong

Gele kaart: Aaron Brouwer, Rens Zwaagstra, Rodi de Boer (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: ​Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer (73. Collin toebak), Rodi de Boer, Rens Zwaagstra (65. Bradley Steensma), Allard Westerdijk Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Jocelyn Haaima, Noël Wever (73. Jens Knoop) en Rik Jongstra (65. Brian Bok)