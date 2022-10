Bekeravontuur Waterpoort Boys eindigt tegen Zeerobben

SNEEK- Na een minuut of acht leek het bekerduel met Zeerobben voor Waterpoort Boys op een debacle uit te draaien. De ploeg van trainer Sido Postma kwam na een snelle 0-2 achterstand echter beter in de wedstrijd, al kwam de tweedeklasser uit Harlingen niet of nauwelijks in problemen.

Start

Die waren in de openingsfase bij Waterpoort Boys daarentegen levensgroot. De wedstrijd was namelijk nog maar koud onderweg, toen de bezoekers de leiding namen. Een vrije trap werd door de volledig vrijstaande Marcel Visser met het hoofd knap achter Stefan Rijpkema gekopt. Een minuut later was de Sneker doelman opnieuw kansloos, toen de bal na een actie op de achterlijn door David van der Pol van dichtbij werd ingetikt. Het was niet de start waarop men in het Sneker kamp had gehoopt en daarmee ging ook meteen een streep door een eventuele bekerstunt, al had Zeerobben daarvoor één van zijn mindere en Waterpoort Boys één van zijn betere dagen moeten hebben.



Kansjes

Na dat desastreuze begin kwam de thuisclub wel wat beter in de wedstrijd en kregen de geelhemden ook een paar kansjes. Een eerste schot belandde echter naast de Harlinger goal en nadat een voorzet van Andy de Vries te ver reikte, had Marcel van der Meulen teveel tijd nodig om af te ronden. De daarop volgende hoekschop leverde wel enige hectiek maar geen gevaar op, terwijl de uitbraken van de bezoekers niet van gevaar ontbloot waren. Bij één van die uitvallen ontsnapte Waterpoort Boys aan een grotere achterstand, toen Van der Pol hard uithaalde en de lat trof. Aan de andere kant kwam Zeerobben met de schrik vrij, toen Van der Meulen kon uithalen en opnieuw teveel tijd nodig had.



Hoogtepunt

Nadat Lars van Dijk het bij het begin van de tweede helft tegen een overmacht moest afleggen, ontstond in de omschakeling een mogelijkheid voor de bezoekers. Die bleef onbenut maar een paar minuten later toen Kevin Kedde op links de bal verspeelde, was het wel raak. De wijze waarop David van der Pol de bal vanuit een moeilijke positie via de binnenkant van de paal binnen “jaste”, was naar later bleek het hoogtepunt van de avond, al mocht de redding van Rijpkema bij de volgende Harlinger aanval er ook zijn.



Eer

Aan de andere kant verdween een inzet van invaller Marvin de Boer net voorlangs. Een minuutje of twee later was het echter ook aan die kant raak, toen Andy de Vries de bal vanaf rechts voor bracht en Marcel van der Meulen bij zijn derde kans - drie keer is scheepsrecht - de eer van Waterpoort Boys redde, waarna een supporter van de thuisclub speculeerde over de situatie die bij een eventuele tweede Sneker treffer zou ontstaan. Dat was “wishful thinking” en al helemaal toen Dylano van Dijk tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de bal knullig verspeelde en David van der Pol invaller Lutsen Smits in staat stelde om de 1-4 tegen de touwen te werken.



100% kans

Vervolgens kreeg Waterpoort Boys nog een 100% kans. De naar het front gedirigeerde Robert Minks rekende op een doelpoging van Marvin de Boer en hield geen rekening met een pass, waardoor hij net tekort kwam om de 2-4 binnen te werken. In plaats van 2-4 werd het in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd 1-5 toen Rijpkema de bal losliet en Marijn Helfferich "het ding” van dichtbij over de lijn werkte. Daarmee viel de overwinning van Zeerobben wellicht iets te hoog uit, maar verder viel op het overtuigende optreden van de ploeg. van Henk Konings en Drewes Jansen vrij weinig af te dingen.



​Waterpoort Boys - Zeerobben 1-5 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Marcel Visser (6.), 0-2 David van der Pol (8), 0-3 Van der Pol (54.), 1-3 Marcel van der Meulen (65.), 1-4 Lutsen Smits (80.), 1-5 Marijn Helfferich (90.)

Scheidsrechter: X. Luinenburg

Gele kaart: -

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Calvin Pasveer, Robert Minks, Jesper Knoop, Romano Pasveer, Andy de Vries, Tim van der Werf, Brian Visser (46. Dylano van Dijk), Marcel van der Meulen (67. Fabian Vermaning) en Lars van Dijk (62. Marvin de Boer)

Bron: https://pengel.weebly.com