Bekeravontuur LSC 1890 eindigt bij Q.V.C.

STAVOREN - Het bekeravontuur van LSC 1890 dat zich voor het eerst sinds jaren voor het hoofdtoernooi van de dsistrcitsbeker noord plaatste, is na één ronde al voorbij, Na een dramatische eerste helft waarin de formatie van trainer Marcel Valk tegen een 4-0 achterstand aanliep, ging de tweedeklasser op sportpark De Ribben in Stavoren tegen vierdeklasser QVC met 4-2 ten onder.

Of LSC 1890 de tegenstander onderschatte, is een lastig te beantwoorden vraag. Wel was duidelijk dat de blauwhemden alles behalve scherp aan het duel begonnen, want al na drie minuten zette Tjerk van der Pol na een combinatie met Wieger Zwaan de thuisclub opa voorsprong. Die marge werd nog geen drie minuten later door Hidde Bajema verdubbeld, doch de Sneker assistent zette met een laat vlagsignaal alsnog een streep door die treffer. Niet veel later was er echter geen houden meer aan. Nadat Tom Doldersum aan de andere kant de kwaliteiten van doelman Harmen Visser had getest, bracht Bajema op aangeven van Tjerk Jongstra alsnog de tweede treffer op het bord.

Na iets meer dan een half uur hielp LSC 1890 de groen-witten nog meer in het zadel. Een terugspeelbal van Noël Wever werd door doelman Jesse van Sermondt onder druk van Zwaan niet goed verwerkt, waarna Bajema de bal de bal eenvoudig kon binnen werken. Nog geen twee minuten later werd dat zadel een heuse zetel, want na met een fraai hakje van Bajema omspeelde Zwaan de Sneker keeper om. vervolgens de vierde voor QVC binnen te schuiven.

Daarna probeerde LSC 1890 voor de thee nog iets aan die achterstand te doen, maar die inspanningen - een vrije trap en een schot van Rens Zwaagstra - leverden geen rendement op, ook al omdat doelman Visser voortreffelijk reageerde. Diezelfde Visser was vijf minuten na rust echter kansloos. Nadat kort daarvoor een bal voorlangs al voor de nodige onrust zorgde, werd een voorzet van Martijn Zwaga door Rens Overwijk tot (eigen) doelpunt gepromoveerd (4-1).

​Met nog bijna een helft te gaan leek er vanuit Sneker perspectief toch weer wat mogelijk, maar bij een grote mogelijkheid voor Wever lag doelman Visser opnieuw in de weg en dat zou hij in het verdere verloop van de tweede helft nog een aantal keren doen. Niettemin moet de uitblinkende doelman in de 67ste minuut een tegentreffer toestaan, toen LSC 1890 via Wever vanuit een onoverzichtelijke situatie eindelijk op eigen kracht het net wist te vinden.

Vervolgens hielden de Snekers QVC onder druk er op en kreeg LSC 1890 ook mogelijkheden om de aansluiting tot stand te brengen. Visser wilde echter van geen wijken weten en hield zowel bij een scrimmage voor "zijn hok" als bij een vrije trap van Doldersum de derde Sneker treffer van het bord. Die zou in de resterende speeltijd ook niet meer vallen, ook al omdat Visser bij een vrije trap wederom adequaat handelde. Derhalve bleef het bij 4-2 en daarmee kwam zoals hiervoor alwerd vermeld, een einde aan de Sneker bekeraspiraties. Een einde waarop gelet op de belabberde eerste helft van "the Blues", ondanks een beter tweede bedrijf niet veel viel af te dingen.

Q.V.C. - LSC 1890 4-2 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Tjerk van der Pol (3.), 2-0 Hidde Bajema (14.), 3-0 Bajema (33.), 4-0 Wieger Zwaan (35.), 4-1 e.d. (50),, 4-2 Noël Wever (67.)

Scheidsrechter: W.J. Kimp

Gele kaart: Klaas Visser, Edwin Pluister (QVC), Aaron Brouwer, Tarik Bourakba (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse v Sermondt, Aaron Brouwer (79. Rik Jongstra), Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Martijn Zwaga, Maarten Kingma, Rens Zwaagstra, Patrick Zijda, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/