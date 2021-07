Beitske Visser weer niet in de punten bij de W Series na afslaan auto

OOSTENRIJK- Beitske Visser uit Twellingea is zaterdagmiddag elfde geworden in de tweede race op de W Series, ook wel 'de Formule 1 voor vrouwen' genoemd. De Friezin mocht vanaf de tweede plaats starten, maar kon een goede prestatie na het afslaan van haar auto bij de start al snel vergeten.

De overwinning in Oostenrijk ging naar de Britse Jamie Chadwick. Zij won in 2019 het klassement en staat nu ook weer bovenaan. De Russische Irina Sidorkova en Emma Kimiläinen uit Finland werd derde.

Visser staat met nog nul punten op de veertiende plaats in het klassement. De Friezin reed afgelopen week met een twaalfde plaats ook buiten de punten. Met nog zes races te gaan wordt een topklassering lastig voor Visser. In 2019 eindigde ze nog als tweede in het klassement.

Foto: https://beitskevisser.clubs.nl/