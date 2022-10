Beitske Visser pakt in Singapore haar tweede zege in de W Series

SINGAPORE - Beitske Visser heeft zondag de W Series race in Singapore gewonnen. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor de 27-jarige coureur uit Uitwellingerga . Achter Visser eindigden Alice Powell en Marta Garcia op de tweede en derde plaats. Leidster in het kampioenschap, de Britse Jamie Chadwick, viel uit na een crash, maar zij heeft nog altijd een ruime voorsprong.

De race werd gereden op het Marina Bay Circuit van Singapore in het voorprogramma van de Formule 1 die later op de dag plaatsvindt.

Na de verregende kwalificatie op zaterdag mocht Beitske Visser als tweede vertrekken achter Marta Garcia. Visser nam meteen na de start de leiding in handen en kon wegrijden van de rest van het veld. Visser profiteerde daarbij van het gevecht om plek twee tussen Marta Garcia en Alice Powell. Nadat Powell de tweede plaats had veroverd, liep ze snel in op onze landgenote.

Door de crash van Chadwick kwam de safety car in de baan. Toen de race vervolgens weer werd vrij gegeven voerde Powell de druk op Visser op, maar een inhaalactie zat er niet meer in. Zo won Visser voor de tweede keer in haar carrière een race in de W Series.

In het algemeen klassement staat Beitske Visser nu op de tweede plaats. Daarmee heeft Visser, die rijdt voor Sirin Racing, nog een kleine kans op de wereldtitel. De vrouwen racen in oktober nog eenmaal in de Verenigde Staten en 2 keer in Mexico.