Beitske Visser na twee jaar weer los in W Series: 'Pas tevreden als ik kampioen ben'

UITWELLINGERGA- Max Verstappen heeft er in de Formule 1 alweer zeven races opzitten dit seizoen, maar de vrouwen in de W Series, waaronder Beitske Visser uit Uitwellingerga, moesten lang geduld hebben. Komende zaterdag is het dan zover, na bijna twee jaar staat er in de hoogste vrouwenklasse weer een race op het programma.

De W Series gingen afgelopen jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. De laatste race dateert daardoor alweer van augustus 2019. Op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg begint zaterdag het nieuwe seizoen.

Vorm

"Eindelijk weer. Het voelt goed", zegt Visser. "Maar gelukkig heb ik niet stilgezeten. Vorig jaar en ook dit jaar race ik ernaast in de LMP2 en dit jaar in het WEC-kampioenschap. Ik heb een heel druk seizoen nu."

De Friezin is goed in vorm, zo zegt ze. "Ik denk dat we hier wel goed kunnen scoren", vertelt Visser. "Ik zit wel in een goed ritme. Wel in een andere auto, dus het wordt even terugschakelen, maar voor de rest moet ik er wel klaar voor zijn."

Tweede plaats

In 2019 werd Visser tweede in de W Series, dus er blijft nog maar één doel over: "Je wil natuurlijk altijd beter, dus ik ga ervoor om het kampioenschap te winnen. Ik zal niet de enige zijn die dat doel heeft, maar ik werk er zeker hard voor."

De Britse Jamie Chadwick heeft dat doel zeker ook. Zij is de regerend kampioen in de vrouwenklasse. Of Visser haar aankan? Daarover is ze niet zeker: "Ik hoop het wel."

Zandvoort

De W Series heeft dit jaar ook een race in Nederland, op het circuit van Zandvoort. "Superleuk om een thuisrace te hebben. Als het is toegestaan komen er heel veel fans voor Max. Dus het gaat heel mooi zijn om veel fans daar te hebben en hopelijk kan ik het daar dan ook goed doen."

Na acht races wordt op 30 oktober in Mexico uiteindelijk de stand opgemaakt. Wanneer is Visser dan tevreden? "Als ik kampioen ben, maar er zijn natuurlijk heel veel factoren die daarin meespelen. Ik wil in ieder geval in elke race meevechten voor de overwinning", aldus de autoracester.

Programma W Series 2021