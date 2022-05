Beitske Visser knap 4e in Miami na chaotische openingsrace

MIAMI - De W-Series, het racekampioenschap voor vrouwen, kende zaterdag een moeizame seizoenstart. Op het circuit van Miami, waar dit weekend ook de Formule 1 wordt gereden, werd de race na twee crashes deels achter de safety car gereden. Hierdoor bleef er van de wedstrijd van een half uur plus een ronde weinig echte racetijd over.

Beitske Visser uit Uitwellingerga startte vanaf plek 12 en had een prima start waarbij ze gelijk een paar plaatsen pakte en op plek 7 uitkwam. Na een uitgestelde herstart kwam de wedstrijd weer op gang. Visser reed vervolgens een stabiele race, bleef uit de chaos en profiteerde van opnieuw een crash waarbij ze doorschoof naar plek 5.

Nadat de wedstrijd weer voor enige tijd was geneutraliseerd, bleef alleen de slotronde over waarin er nog op volle snelheid kon worden gereden. Visser finishte knap als vierde nadat de Finse Emma Kimilainen in de strijd om de overwinning in de fout ging. De zege ging naar tweevoudig kampioene Jamie Chadwick uit het Verenigd Koninkrijk.