Beitske Visser kan pole position niet verzilveren

UITWELLINGERGA - Autocoureur Beitske Visser uit Uitwellingerga is vanaf pole position er niet in geslaagd haar eerste W Series-overwinning van dit seizoen te boeken. In het Franse Castellet op het circuit Paul Ricard moest ze alleenheerser Jamie Chadwick (Groot Britannië) al snel voor laten gaan. Ook twee Spaanse concurrenten kwamen nog voorbij, waardoor Visser de race als eindigde vierde.

Voor het eerst in drie jaar W Series mocht Visser vanmiddag van pole position starten. Ze had een dag eerder de tweede tijd geklokt in de kwalificatie, maar drievoudig kampioene en winnares van alle races dit seizoen Jamie Chadwick zag haar tijd afgenomen worden. De Britse startte dus als derde. Visser kwam goed van haar plaats bij de start, maar al in de eerste ronde pakte de dit seizoen ongenaakbare Chadwick al de koppositie.

De wedstrijd werd door twee crashes lange tijd geneutraliseerd. Na de tweede herstart kon er weer volop worden geracet in Le Castellet. Visser ging zelfs even aan de leiding, maar moest toch vooral achterom kijken. Belen Garcia kwam voorbij en een podiumplek leek het maximaal haalbare, totdat ook Marti door een misser van de Nederlandse binnendoor kon komen. Visser kon het gevecht met het Spaanse duo vervolgens niet meer aangaan en zag haar vierde plek vervolgens ook niet meer in gevaar komen.