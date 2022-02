Beitske Visser kan niet wachten om weer te gaan racen

UITWELLINGERGA - Twellingeaster Beitske Visser staat te popelen om aan het nieuwe raceseizoen in de W Series te kunnen beginnen. Komende week kunnen de eerste kilometers worden gereden, want dan staat de W Series test op het Circuit de Catalunya in Barcelona op het programma. Deze testraces gelden als voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarbij er nog 14 startplekken onder de deelneemsters te verdelen zijn.

De top 8 uit het kampioenschap van 2021 is al verzekerd van een stoeltje. Daaronder valt ook Beitske Visser. Zij eindigde vorig jaar als 8e in het eindklassement. De W Series zullen ook dit jaar weer in het voorprogramma van de Formule 1 worden verreden over 8 raceweekenden. De eerste race start in mei op het circuit van Miami. Zandvoort is niet meegenomen in de W Series kalender van 2022.