Beitske Visser eindigt als achtste in de W Series

UITWELLINGERGA - Op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) werden dit weekend de afsluitende races in de W Series, de Formule 1 voor vrouwen, gereden. Beitske Visser uit Uitwellingerga eindigde twee keer als 5e en deed daarmee goede zaken, want ze steeg een paar plaatsjes en met 38 punten eindigde ze op de 8e plaats in het eindklassement.