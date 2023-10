Behoefte aan woningen in Wommels en Witmarsum, Súdwest-Fryslân wijst kansrijke locaties aan

SNEEK- Wonen waar en hoe je dat wilt, dat is wat de gemeente Súdwest-Fryslân nastreeft voor haar inwoners. Het is één van de grote speerpunten en uitdagingen. En daarbij gaat geen kern op slot. Overal waar de behoefte aan meer woningen wordt uitgesproken, bekijkt de gemeente de mogelijkheden, zo ook in Wommels en Witmarsum. Het college van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad voor om het voorkeursrecht te vestigen op meerdere percelen in de twee dorpen.

Súdwest-Fryslân sprak aan het begin van de bestuursperiode in 2022 de ambitie uit om minimaal 1.000 nieuwe woningen in vier jaar tijd te realiseren. De vooruitzichten zijn goed, het lijkt erop dat de gemeente voorloopt op die 1.000 woningen. “Woningbouw is een prioriteit van ons, we zijn op heel veel plekken bezig met het toevoegen van woningen. Zowel in de steden als in de dorpen. We willen daarbij sturen op een evenredige verdeling van woonplannen over de gemeente. Bovendien willen we maximaal kunnen sturen op type en de prijsklasse van de woningen. Allemaal in het belang van onze inwoners”, laat wethouder Michel Rietman (foto) weten.

Betere uitgangspositie woningbouwontwikkelingen door voorkeursrecht

Met het vestigen van het voorkeursrecht op een stuk grond kan de gemeente zich een betere uitgangspositie verschaffen op de grondmarkt. Een voorkeursrecht geeft de gemeente het recht om als eerste een stuk grond te kopen als de eigenaar van plan is om het te verkopen.

Dat voorkeursrecht wil het college van Súdwest-Fryslân nu vestigen op locaties in Wommels en Witmarsum. In beide dorpen is namelijk behoefte aan meer betaalbare woningen. Na onderzoek zijn percelen aan de Van Sminialeane in Wommels en aan de Menno Simonsstraat in Witmarsum aangewezen als kansrijke uitbreidingslocaties. Eigenaren zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over het voornemen van de gemeente.

Communicatie over voorkeursrecht met eigenaar en omgeving

Het vestigen van een voorkeursrecht heeft impact, zo heeft de gemeente gemerkt toen een voorkeursrecht gevestigd werd in Easterein en Oppenhuizen. “Wij vinden het bieden van een thuis aan al onze inwoners belangrijk en daarom kijken we naar verschillende mogelijkheden om hier gevolg aan te geven. Het liefst willen we mensen vroegtijdig meenemen in al onze ideeën. Het probleem bij het voorkeursrecht is dat je mensen hier niet vroegtijdig van op de hoogte kunt brengen.”

Daarmee doelt wethouder Rietman erop dat wanneer de gemeente eerder gaat communiceren dan na het besluit over het vestigen van het voorkeursrecht, de kans bestaat dat woningbouwvoornemens bij marktpartijen bekend worden. Als gronden daardoor in handen komen van een marktpartijen, heeft de gemeente de regie niet meer en kan dit een negatieve invloed hebben op de prijzen van de grond en het woningbouwprogramma dat in de kern gewenst is.

“Wat we nu doen, is de betrokkenen bellen zodra we er met het college over uit zijn dat we een voorkeursrecht willen vestigen. Het is dan nog niet openbaar, en zoeken dan contact met de eigenaren.”

Besluit gemeenteraad op 21 december