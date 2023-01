Begin 2023 cursussen van start, informatieavond op 11 januari

SNEEK- Bij kunstencentrum Atrium gaan begin 2023 verschillende cursussen van start. Het aanbod bestaat onder meer uit vijf nieuwe (overdag)cursussen: praktische vaardigheden fotografie, tekenen, schilderen & aquarel, schrijf je herinneringen tot leven, gitaarspelen bij het kampvuur en kinderspel. De meeste cursussen vinden plaats op de leslocatie in Sneek. Woensdag 11 januari is hier een informatieavond. Coördinatoren van de afdelingen zijn tussen 17.00 en 20.00 uur aanwezig. Zij geven ook informatie over de muziek-, dans-, musical-, theater- en beeldende kunstlessen die het hele jaar door zijn te volgen.

Nieuwe cursussen

Praktische vaardigheden fotografie (volwassenen)

Het fotograferen en handmatig instellen van de eigen camera wordt, zoveel mogelijk buiten op locatie, geoefend. Aan bod komt onder meer: licht, schaduw, inhoud beeldopbouw, compositie, ISO, sluitertijd en diafragma. Docent: Saskia Bruinsma. Startdatum/tijd: woensdag 18 januari, 10.00 uur.

Schrijf je herinneringen tot leven (volwassenen)

Een cursus voor wie op een speelse, creatieve en autobiografische manier wil kunnen schrijven. Deelnemers leren technieken om al schrijvend hun leven en verleden in kaart te brengen. Docent: Amanda de Vries. Startdatum/tijd: dinsdag 17 januari, 10.00 uur

Gitaarspelen bij het kampvuur (jongeren, volwassenen)

In deze laagdrempelige cursus leren deelnemers een aantal akkoorden waarmee zij al snel leuke liedjes kunnen spelen. Docent: Jan Calf. Startdatum/tijd: donderdag 9 februari, 19.30 uur.

Kinderspel (kinderen)

Ouders gaan samen met hun peuter op reis in de wondere wereld van verhalen en theater. Prentenboeken komen tot leven door uit te beelden, vragen te stellen en liedjes te zingen. Docent: Lotte Visser. Startdatum/tijd: woensdag 1 maart, 13.00 uur

Tekenen, schilderen & aquarel (volwassenen)

Naast tekenen en schilderen worden er aquarellen gemaakt. Facetten als papier opspannen, nat in nat schilderen en nat over droog komen voorbij. Cursisten kunnen vervolgens alle kanten op; van stillevens tot portretten. Docent: Bieke Huls. Startdatum/tijd: maandag 6 februari, 10.00 uur.

Alle cursussen vanaf januari, februari en maart

Alle cursussen worden in Sneek gegeven. De djembécursus is ook in Bolsward te volgen. Meer informatie over het aanbod, zoals de lesdagen en prijzen, staat op kunstencentrumatrium.nl.

Fotografie

Basiscursus (jongeren, volwassenen)

Vervolgcursus (jongeren, volwassenen)

Fotobewerking (jongeren, volwassenen)

Praktische vaardigheden (jongeren, volwassenen)

Tekenen en schilderen

Tekenen en schilderen (kinderen, jongeren, volwassenen)

Tekenen, schilderen & aquarel (volwassenen)

Impressionistisch schilderen (volwassenen)

Portret/model tekenen/schilderen (volwassenen)

Mixed media

Mode & Kunst (volwassenen)

Papier & Textiel (volwassenen)

Beeldende kunst divers

Schrijf je herinneringen tot leven (volwassenen)

Keramiek (jongeren, volwassenen)

KinderKunstKlas (kinderen)

Muziek

Gitaar spelen bij het kampvuur (jongeren, volwassenen)

Djembé (kinderen, jongeren, volwassenen)

Atrium Starters Orkest (kinderen)

Muziek op schoot (kinderen)

Peutermuziek (kinderen)

Kleutermuziek (kinderen)

Fluiten met visjes (kinderen)

Theater